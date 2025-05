Deslocados voltam a acampar nas ruínas de suas casas na Síria

"É melhor viver nas ruínas do que em acampamentos. Eu me sinto bem aqui", diz o homem de 73 anos.

Desde a queda de Assad em dezembro, este fazendeiro correu com seu filho para o vilarejo de Al Hawach, ainda cheio de minas, para descobrir que apenas as paredes de sua casa ainda estavam de pé.

O conflito, desencadeado em 2011 após a repressão sangrenta às manifestações populares contra o clã Assad, deslocou milhões de sírios no país e no exterior.

As novas autoridades sírias contam com o apoio dos países do Golfo e do Ocidente para iniciar a fase de reconstrução. A ONU estima o custo em mais de US$ 400 bilhões (R$ 2,3 bilhões, na cotação atual), especialmente após a suspensão das sanções pela União Europeia e pelos Estados Unidos.