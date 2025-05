Geleira desaba em vilarejo e deixa um desaparecido na Suíça

Às 15h30min locais, ocorreu um desmoronamento em massa da geleira de Birch, informaram autoridades encarregadas das situações de emergência nesta parte do cantão de Valais. Muitas casas do vilarejo foram destruídas , afirmou à agência de notícias Keystone-ATS Jonas Jeitziner, do serviço regional de gestão de emergências.

Imagens divulgadas no YouTube mostram uma grande quantidade de gelo e pedras descendo da montanha que domina o vale por onde corre o rio Lonza e que abriga a comuna. A força e a velocidade do desmoronamento foi tamanha que ele atingiu a montanha situada do outro lado do vale.