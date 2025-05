Denzel Washington discute com fotógrafo no tapete vermelho de Cannes

O astro de Hollywood Denzel Washington teve um desentendimento com um fotógrafo na noite de segunda-feira (19), antes de participar de uma cerimônia de gala no Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu uma Palma de Ouro honorária.

Antes de entrar, no tapete vermelho, o ator veterano teve uma discussão com um fotógrafo.

'Highest 2 Lowest', uma adaptação do clássico 1963 'Céu e Inferno', de Akira Kurosawa, conta a história de um poderoso empresário do ramo musical que é vítima de extorsão e se vê obrigado a lutar por sua família e seu legado.

O músico está expandindo sua carreira de ator, que inclui o filme de Mary Bronstein 'If I Had Legs I'd Kick You', que estreou no Festival de Cinema de Berlim em fevereiro.