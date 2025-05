Defesa de Weinstein tenta desacreditar uma de suas acusadoras nos EUA

A defesa do magnata cinematográfico em desgraça Harvey Weinstein afirmou nesta quinta-feira (1º) que uma de suas acusadoras só havia apresentado denúncias de agressão sexual à Promotoria para poder processar o rico produtor de Hollywood.

Miriam Haley, de 48 anos, é uma das dezenas de mulheres que acusaram Weinstein de assédio, agressão sexual ou estupro - uma lista que inclui as atrizes Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Ashley Judd.

"Ela não mencionou uma reunião no Claridge's, em Londres (...) não mencionou e-mails amigáveis (...) só contou à imprensa uma parte da história", disse Bonjean a Haley, referindo-se às aparições da atriz na mídia denunciando o comportamento de Weinstein.

As condenações de Weinstein em 2020 por acusações relacionadas a Haley e à aspirante a atriz Jessica Mann foram anuladas no ano passado pelo Tribunal de Apelações de Nova York, devido a falhas processuais.

Novamente diante de um tribunal em Manhattan, Haley relembrou nesta semana, em meio a lágrimas, o dia de julho de 2006 em que, segundo ela, aceitou um convite para visitar o apartamento de Weinstein no SoHo, onde teria ocorrido a agressão.

"Em nenhum momento pensei (...) que haveria a opção de obter compensação monetária", disse ela durante trocas de palavras às vezes acaloradas com a advogada de Weinstein.

Bonjean alegou que a única forma de Haley entrar com uma ação era se a Promotoria apresentasse acusações.

O ex-chefe do estúdio Miramax é acusado, no novo julgamento em Nova York, da agressão sexual contra Haley em 2006 e do estupro de Mann em 2013.