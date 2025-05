Defesa Civil de Gaza reporta pelo menos 24 mortos em bombardeios israelenses

A Defesa Civil de Gaza informou, nesta quinta-feira (1°), de pelo menos 24 mortos em bombardeios israelenses no território palestino, onde Israel bloqueia a entrada de ajuda humanitária há quase dois meses.

O Exército israelense pôs fim em 18 de março a dois meses de trégua com o Hamas e retomou sua ofensiva na Faixa de Gaza, lançada após o ataque sem precedentes do grupo islamista palestino em 7 de outubro de 2023.

Durante a noite passada, oito pessoas morreram em um bombardeio contra uma casa no campo de refugiados de Khan Yunis, no sul do território, detalhou à AFP uma autoridade da Defesa Civil, Mohammed al Mughayyir.