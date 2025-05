Defesa Civil de Gaza relata mais de 50 mortos em bombardeios israelenses

A guerra em Gaza começou após o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que provocou as mortes de 1.218 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

A União Europeia aprovou na semana passada a revisão do acordo de associação com Israel. O chefe da diplomacia da Espanha, José Manuel Albares, declarou no domingo que a comunidade internacional deveria contemplar sanções contra Israel para interromper a guerra em Gaza, durante uma reunião em Madri na qual representantes de nações árabes e europeias, além do Brasil, pediram o fim da ofensiva israelense.