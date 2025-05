Defesa Civil de Gaza relata 50 mortes em ataques israelenses na quinta-feira

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que pelo menos 50 pessoas morreram nesta quinta-feira (15) em ataques israelenses no território palestino.

O porta-voz da agência, Mahmud Bassal, disse à AFP que pelo menos 13 corpos foram "retirados dos escombros" após um bombardeio na cidade de Khan Yunis, no sul.

Outras 35 pessoas morreram em 12 ataques em diversos pontos do enclave.

Uma mulher morreu ao ser atingida por disparos de artilharia e um homem faleceu em um ataque com arma de fogo no sul da Faixa, disse Bassal.

O conflito atual começou em 7 de outubro de 2023 com o ataque surpresa do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel.