Defesa Civil de Gaza anuncia seis mortes em ataques israelenses

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou neste sábado (24) que seis pessoas morreram, incluindo dois menores de idade, em bombardeios noturnos no centro e no sul do território palestino sitiado, onde Israel intensifica sua ofensiva.

"Nossas equipes transportaram pelo menos seis mortos", declarou à AFP Mahmud Bassal, porta-voz de organismo de primeiros socorros.

Segundo o porta-voz, "quatro mortos" - um casal e duas crianças da mesma família - e "dezenas de feridos" foram levados para hospitais após um bombardeio aéreo durante a madrugada contra uma residência no bairro Amal de Khan Yunis, no sul do território palestino.

Bassal também citou "dois mortos e vários feridos, incluindo crianças", em outro ataque contra uma casa no campo de refugiados palestinos de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.

Procurado pela AFP, o Exército israelense afirmou que não estava em condições de comentar as informações, a menos que fossem apresentadas "as coordenadas geográficas exatas" dos ataques.

A AFP não conseguiu verificar com fontes independentes as informações divulgadas por Bassal.

Desde o início da guerra desencadeada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas, Israel proíbe o acesso de jornalistas estrangeiros à Faixa de Gaza.

O ataque do Hamas em outubro de 2023 provocou a morte de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 57 continuam retidas em Gaza, das quais pelo menos 34 morreram, segundo as autoridades israelenses.

Mais de 53.800 palestinos, a maioria civis, morreram na Faixa de Gaza na operação militar israelense, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas para Gaza, considerados confiáveis pela ONU.