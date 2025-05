Defesa Civil de Gaza anuncia 50 mortes em bombardeios israelenses

A agência de Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou nesta sexta-feira (16) que 50 pessoas morreram em bombardeios israelenses nas últimas horas no norte do território sitiado.

"O número de mártires mortos em bombardeios israelenses direcionados contra residências civis no norte da Faixa de Gaza entre meia-noite e a madrugada aumentou para 50", declarou à AFP Mohammed al Mughayir, diretor do organismo de resgate.

Al Mughayir informou que as operações de busca continuam entre os escombros.

Um médico de um Hospital Indonésio de Beit Lahia, no norte da Faixa, disse à AFP que o estabelecimento recebeu 30 corpos, assim como dezenas de feridos, a maioria mulheres e crianças.

Mohamed Saleh, diretor interino do Hospital Al Awda de Jabalya, afirmou que o centro médico recebeu cinco cadáveres e estava atendendo a "mais de 75 feridos" após os bombardeios.

"Os civis estão se deslocando em massa. Viramos vítimas do pânico e do horror no meio da noite", acrescentou.