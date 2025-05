Cuidar da aparência traz 'normalidade' para ucranianas em meio à guerra

Mesmo que bombas russas caiam sobre sua cidade no leste da Ucrânia, nada impedirá Olena Sologub de cuidar de sua aparência.

As tropas russas estão a menos de 20 quilômetros de sua cidade natal, Kramatorsk, alvo frequente de drones e mísseis que destruíram edifícios e deixaram muitos mortos e feridos.

"Chegamos a um ponto em que o amanhã pode nunca chegar. Deixem-me ser bonita, mesmo que me encontrem sob os escombros", disse à AFP a operadora de guindaste de 50 anos.

Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, foi como um "soco no estômago" para Olena. Mas isso não a impediu de fazer injeções de botox nas rugas e micropigmentação para realçar permanente seus olhos.

Sua esteticista, Ganna Zemliak, de 47 anos, disse que tem tantos clientes agora quanto antes do conflito. Alguns sentem que a guerra acelerou o envelhecimento.

No início da invasão, "todos estavam estressados, é claro", e ninguém tinha tempo para se mimar, explicou.

"Aos poucos, as pessoas perceberam que a vida continua e que ficar sentado esperando tudo acabar não faz sentido", disse a esteticista. "Tem que continuar vivendo de alguma forma."

Em algumas clínicas, as injeções de toxina botulínica custam cerca de US$ 50 (R$282), um preço considerável em uma região cuja economia foi devastada pela guerra.

Katerina observou que gosta de ir a locais com "energia feminina". Isso foi especialmente importante no início da invasão, quando muitas mulheres fugiram de Kramatorsk e os soldados invadiram a área para defendê-la.

Katerina administra uma cafeteria, uma hamburgueria e um estúdio fotográfico, onde as mulheres geralmente vão apenas para se sentirem bonitas. Ela garante que se produzir e tirar fotos é uma "psicoterapia".

No Bigudi, um pequeno salão de beleza na cidade de Druzhkivka, perto de Kramatorsk, Yevgenia Gotavtsova concorda.

A região está no centro dos conflitos desde 2014, quando separatistas apoiados por Moscou lançaram uma ofensiva contra as forças do governo ucraniano.