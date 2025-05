Criação de empregos supera previsões nos EUA

As contratações nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em abril e o índice de desemprego permaneceu inalterado, apesar da incerteza gerada pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

A maior economia do mundo criou 177.000 empregos no mês passado, um pouco abaixo dos 185.000 em março, informou o Departamento do Trabalho em um comunicado nesta sexta-feira.