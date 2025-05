Conservadores e social-democratas assinam acordo de coalizão de governo na Alemanha

Os conservadores do próximo chanceler alemão, Friedrich Merz, assinaram nesta segunda-feira (5) o acordo de coalizão com os social-democratas do SPD, o que sela a formação do novo governo da Alemanha, que assumirá oficialmente a administração na terça-feira.

O acordo para os próximos quatro anos estabelece as prioridades do novo Executivo, que enfrentará vários desafios: reativar uma economia em recessão, frear a ascensão do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e apoiar o fortalecimento da defesa europeia.

Merz, de 69 anos, será oficialmente eleito chanceler na terça-feira pelos deputados, após a vitória de seu partido, a União Democrata-Cristã (CD), nas eleições gerais de 23 de fevereiro. Ele sucederá o social-democrata Olaf Scholz, que sofreu uma dura derrota nas urnas.

"Se amanhã eu for eleito e os membros do gabinete forem confirmados, vocês terão um governo decidido a fazer com que a Alemanha avance com reformas e investimentos", declarou Merz antes da cerimônia de assinatura.

O acordo foi assinado por Merz, presidente da CDU, os líderes do Partido Social-Democrata (SPD) Lars Klingbeil e Saskia Esken, e por Markus Söder, presidente do partido bávaro União Social-Cristã, aliado da CDU.