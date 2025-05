Congressista é acusada de agressão nos EUA após confusão em centro de migrantes

A congressista democrata da Câmara de Representantes americana LaMonica McIver foi acusada na segunda-feira (19) de "agressão" contra forças de segurança após uma confusão durante um protesto em frente a um novo centro de detenção de migrantes em Nova Jersey.

O caso remonta a 9 de maio, quando um protesto no centro de detenção de migrantes Delaney Hall, em Newark, Nova Jersey (nordeste), terminou em confronto entre congressistas, manifestantes e policiais.

McIver, congressista por Nova Jersey, estava no local para uma visita de inspeção.

Durante a confusão na porta do centro, o prefeito de Newark, o democrata Ras Baraka, foi detido brevemente e algemado. Ele foi acusado de fazer uma revista ilegal nas instalações.

Nas imagens exibidas pelo Departamento de Segurança Interna, LaMonica McIver aparece empurrando um policial com os cotovelos. Não ficou claro se o gesto foi deliberado ou resultante do empurra-empurra generalizado.

Esta acusação é um exemplo das tensões entre o governo do presidente americano, o republicano Donald Trump, e seus opositores sobre o tema da imigração irregular, que divide a sociedade americana.

Em nota publicada na última hora da segunda-feira no X, a promotora Alina Habba anunciou que LaMonica McIver foi acusada de "agredir" agentes da polícia e "obstruir" seu trabalho.

"Ninguém está acima da lei", acrescentou Alina Habba, que foi advogada de Donald Trump. Ela anunciou, no entanto, que foram retiradas as acusações contra o prefeito Baraka.

LaMonica McIver condenou o que qualificou de uma acusação "política" que, segundo ela, visa a "criminalizar e desestimular o controle legislativo".

Há várias semanas, o Delaney Hall é cenário de protestos de congressistas democratas.

No fim de fevereiro, o Serviço Federal de Imigração (ICE) atribuiu a uma empresa um contrato de 15 anos e US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,8 bilhões, em cotação da época) para transformar o local em um centro de detenção com mil leitos.

As autoridades locais, no entanto, acionaram a justiça para evitar as operações no local, em linha com suas políticas de "cidade santuário", que proíbem que seus funcionários cooperem com os agentes federais na identificação e expulsão de imigrantes em situação irregular.

As instalações ficam perto do aeroporto de Newark para facilitar as deportações.

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, Donald Trump lançou uma campanha contra a imigração irregular, com detenções consideradas arbitrárias e deportações sem julgamento prévio.