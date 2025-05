Confira os vencedores da 78ª edição do Festival de Cannes; Brasil faz história e leva 2 categorias

O Brasil fez história na 78ª edição do Festival de Cannes, ao ganhar os prêmios de melhor ator e melhor direção com Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, respectivamente.

"Sentimental Value", do norueguês Joachim Trier.

"Sirât", do espanhol Oliver Laxe, empatado com "Sound of Falling", da alemã Mascha Schilinski.

"The President's Cake", do iraquiano Hasan Hadi.

"My Father's Shadow", do britânico-nigeriano Akinola Davies Jr.

"I am glad you are dead now", de Tawfeek Barhom (Palestina)