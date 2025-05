Confiança do consumidor se recupera em maio nos EUA

A confiança do consumidor dos Estados Unidos aumentou novamente em maio, após uma pausa nas tarifas cobradas da China, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (27) pela associação profissional Conference Board.

Segundo o índice, a confiança subiu para 98 pontos, 12,3 a mais que a medição do mês anterior, após cinco meses consecutivos de queda. O resultado se deve ao aumento da confiança na situação econômica atual e futura.

O aumento também é muito maior do que o esperado pelos analistas, que previram um índice de 87 pontos em maio, de acordo com o consenso compilado pelo briefing.com.

"A recuperação já era visível antes do acordo (tarifário) de 12 de maio entre a China e os Estados Unidos, mas se fortaleceu após o anúncio. O aumento afeta todos os três componentes do índice de confiança", explicou a economista Stephanie Guichard, do Conference Board, citada em um comunicado.