Conclave: fumaça preta aparece na chaminé da Capela Sistina

Segunda votação do dia no conclave acabou sem decisão e a fumaça preta apareceu novamente.

Após a segunda votação desta quinta-feira (8) no conclave , mais uma vez a fumaça preta foi emitida na chaminé da Capela Sistina, indicando que o próximo papa ainda não foi escolhido. Prevista para aparecer depois das 7h (meio-dia em Roma), a sinalização foi divulgada poucos minutos antes do esperado, por volta de 6h50min.

No primeiro pleito do dia, só seria emitida fumaça se fosse branca, para comunicar a escolha definitiva, o que não ocorreu . Para ser eleito, o próximo pontífice precisa de dois terços dos votos dos 133 cardeais aptos a votar, ou seja 89.

O conclave começou na quarta-feira (7), que acabou marcada pela demora para a divulgação do primeiro resultado da votação. Prevista para ser emitida por volta das 19h (14h em Brasília), a fumaça preta só apareceu pouco depois das 21h (16h no horário local) para uma multidão que aguardava na Praça São Pedro, no Vaticano.

Há expectativa para que os cardeais cheguem a uma decisão sobre o nome que assumirá o papado nesta quinta-feira. Segundo o jornalista Rodrigo Lopes, a média dos conclaves dos últimos cem anos é de dois a três dias , com Bento XVI e Francisco tendo sido escolhidos no segundo dia.

A fumaça branca pode aparecer na chaminé por volta de 12h15min (17h15min no horário de Roma) desta quinta-feira, após a terceira votação do dia. Caso não haja decisão, a fumaça só pode aparecer novamente após as 14h (19h no Vaticano).