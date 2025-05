Compradores de petróleo ou petroquímicos do Irã estão sujeitos a sanções secundárias, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou que todas as compras de petróleo ou produtos petroquímicos do Irã devem cessar imediatamente e que os compradores da commodity iraniana estarão sujeitos a sanções secundárias, em publicação na Truth Social, realizada há pouco.

"Não será permitido fazer negócios com os Estados Unidos da América de nenhuma forma", escreveu.

Mais cedo nesta quinta-feira, em discurso no evento do Dia da Oração, na Casa Branca, Trump disse que na quarta-feira impôs sanções ao petróleo do Irã.