Com sol e anonimato, Espanha atrai criminosos fugitivos

Com muitos dias de sol e noites de festa, a Espanha atrai criminosos fugitivos para suas cidades costeiras. No entanto, esta é uma escolha que nem sempre compensa, visto o crescente número de fugitivos presos no país.

Em fevereiro, a seção também conseguiu prender Fernando D., supostamente parte do comando que matou dois agentes penitenciários durante a fuga do traficante de drogas francês Mohamed Amra, em maio de 2024, que vivia em uma vila de luxo na província de Málaga.

"A Espanha é no meio do caminho entre Europa, Américas e África, portanto, é bastante razoável que muitas pessoas venham para cá para se esconder", diz ele.

Uma decisão que as vezes não compensa, uma vez que as prisões são frequentes nestas regiões.

Nos escritórios da seção de rastreamento de fugitivos, onde abundam fotos de criminosos fugitivos e objetos que lembram as operações realizadas nos últimos anos, um lema orienta as ações: "A paciência do caçador é a virtude do investigador".