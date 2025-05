Cinema latino enfrenta incerteza em meio às ameaças tarifárias de Trump

"Queremos que os filmes sejam feitos nos Estados Unidos novamente!", disse o presidente americano, Donald Trump, que anunciou tarifas de 100% aos filmes produzidos no exterior. Sem detalhes da medida, a América Latina aguarda seu possível impacto com cautela e incerteza.

A enxurrada de tarifas de Trump sobre todos os seus parceiros comerciais alimenta um clima de preocupação nos mercados. Agora, também afeta a indústria do entretenimento, quando no domingo tentou controlar Hollywood e punir filmes produzidos fora dos Estados Unidos.

"Há questões processuais que não são claras porque, por exemplo, o que sabemos é que (...) as tarifas se aplicam apenas a bens e não a serviços. E na realidade, a produção audiovisual é um serviço", disse o premiado produtor argentino, Axel Kuschevatzky, à AFP.

Para ele, primeiro é preciso "entender se as medidas vão adiante" e "qual seria o alcance delas".

O Brasil venceu nessa categoria este ano com "Ainda Estou Aqui", sobre a ditadura militar no país (1964-1985), um orgulho nacional que se espalhou pela região e chegou às bilheterias dos EUA.

A Netflix lançou o famoso romance "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez, que ganhou o Prêmio Platino de melhor série de televisão no final de abril. É a ponta do iceberg das produções colombianas no extenso catálogo deste serviço de streaming.