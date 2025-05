Cineasta dissidente é recebido com aplausos em seu retorno ao Irã após vitória em Cannes

O cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi foi aclamado por seus admiradores em seu retorno a Teerã nesta segunda-feira (26) após ganhar o principal prêmio no Festival de Cannes, segundo imagens publicadas nas redes sociais.

Temia-se que Panahi tivesse problemas ao voltar ao Irã, porém ele chegou sem incidentes ao principal aeroporto internacional de Teerã no início desta segunda-feira.

Foi recebido com aplausos por simpatizantes que o esperavam no aeroporto, segundo imagens publicadas pelo observador de direitos humanos Dadban nas redes sociais.

Pode-se ouvir uma pessoa gritar "Mulher, Vida, Liberdade", o lema do movimento de protesto de 2022 e 2023 que desafiou as autoridades iranianas.

Ao sair, foi recebido por mais apoiadores, segundo imagens publicadas no Instagram pelo diretor iraniano Mehdi Naderi e divulgadas pelo canal Iran International Channel, um veículo iraniano com sede no exterior.