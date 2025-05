China lança projetos para divulgar sua cultura em meio a ameaças de tarifas dos EUA

Ao todo, 404 empresas foram reconhecidas como prioritárias para a exportação cultural no período de 2025-2026, entre elas a Migu Cultural Technology. Além disso, 121 projetos receberam status preferencial, incluindo a Plataforma Great Wall de Televisão da China. O objetivo é fortalecer a presença da cultura chinesa no exterior, incentivando empresas e iniciativas com potencial competitivo no cenário internacional.