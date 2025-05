Celebridades têm encontro marcado no Met Gala, uma homenagem ao dandismo negro

Também celebra a abertura da exposição correspondente, "Superfine: Tailoring Black Style" (Refinado: Desenhando o Estilo Negro), que acontece no The Costume Institute.

Para os amantes da moda, o Met Gala é simplesmente um dos tapetes vermelhos mais importantes do mundo, com uma congregação de estrelas comparável ao Oscar.

A lenda do basquete LeBron James será o presidente honorário, e um comitê anfitrião que inclui Andre 3000, do OutKast, a ginasta Simone Biles, o rapper Doechii, a velocista Sha'Carri Richardson e o diretor Spike Lee prometem um desfile de estilo memorável.

A obra 'Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity' (Escravos da moda: dandismo negro e o estilo da identidade da diáspora negra), da curadora convidada e professora do Barnard College, Monica Miller, foi a inspiração do MET para a exposição.