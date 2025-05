O escolhido Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Cardeal norte-americano Robert Prevost é o novo papa

Decisão foi anunciada nesta quinta-feira após a terceira votação do dia e a quarta do conclave realizado no Vaticano

08/05/2025 - 14h14min Atualizada em 08/05/2025 - 15h15min