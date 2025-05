Cardeais começam a se instalar na residência Santa Marta; conclave começa na quarta-feira

Os cardeais começam a se instalar na residência Santa Marta e em outros edifícios do Vaticano nesta terça-feira (6), onde permanecerão isolados até que o sucessor do Papa Francisco seja eleito. O conclave começará oficialmente na quarta-feira (7).

A identidade do futuro pontífice continua sendo grande mistério para os 1,4 bilhão de católicos e o mundo, depois que o pontificado reformista do jesuíta argentino gerou fervor popular e divisão dentro da Igreja.

Na vizinha Praça de São Pedro, milhares de pessoas estarão olhando para a chaminé no telhado da Capela Sistina , esperando para ver a fumaça branca, o primeiro sinal da eleição do 267º pontífice.

Sigilo

Um total de 133 cardeais eleitores — com menos de 80 anos — participarão da eleição. A maioria foi elevada a esse posto durante o pontificado do primeiro papa latino-americano.

O grande número deles fez com que a residência Santa Marta, onde eles costumavam ficar desde o conclave de 2005, ficasse pequena demais, e um prédio vizinho, que normalmente abriga autoridades do Vaticano, teve de ser convertido em residência .

Entre outros tópicos, eles discutiram as finanças do Vaticano, o escândalo de agressão sexual, a unidade da Igreja e o perfil do próximo papa. As discussões devem informar sua reflexão em preparação para a votação final na Capela Sistina.