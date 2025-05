Capital da Ucrânia é atacada por drones e mísseis russos em grande escala

Kiev, capital da Ucrânia, foi alvo de um ataque combinado de drones e mísseis em grande escala nesta sexta-feira, 23, com explosões e disparos de metralhadora ouvidos por toda a cidade. Muitos moradores estavam se abrigando em estações de metrô subterrâneas.

O ataque russo noturno, que se estendeu até o início do sábado, 24, ocorreu horas depois que a Rússia e a Ucrânia iniciaram uma grande troca de prisioneiros, na primeira fase de um acordo firmado pelos dois lados em uma reunião em Istambul, na semana passada.

Os destroços de mísseis e drones interceptados caíram em pelo menos quatro distritos da capital, disse o chefe interino da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, no Telegram. De acordo com Tkachenko, seis pessoas precisaram de cuidados médicos após o ataque e dois incêndios foram provocados no distrito de Solomianskyi.