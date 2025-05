Cannes entrega Palma de Ouro em festival de forte tom político

O Festival de Cannes entrega neste sábado (24) a Palma de Ouro, após a exibição de 22 filmes na mostra competitiva, com protagonismo das mulheres e da política, com críticas abertas a vários governos.

O último dia do festival foi perturbado por um apagão no sudeste da França, mas a cerimônia acontecerá "em condições normais", informou a organização.

Um dos favoritos à Palma de Ouro, segundo os críticos, é "Sentimental Value", do diretor norueguês Joachim Trier, que provavelmente recebeu a maior salva de aplausos dos 22 filmes em competição.

O filme narra o relacionamento complicado entre um diretor de cinema no fim da vida (Stellan Skarsgard), que deseja retomar o relacionamento com as suas duas filhas, especialmente com a mais velha, Nora, interpretada magistralmente por Renate Reinsve, a quem propõe um papel em seu próximo filme.