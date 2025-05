Candidatos a presidente aparecem quase empatados em resultado preliminar na Romênia

Os dois principais candidatos a presidente da Romênia estão quase empatados na disputa pelo cargo, segundo os dados preliminares do resultado eleitoral. Com quase 2,8 milhões de votos contabilizados neste domingo, George Simion - nacionalista e líder da Aliança pela Unidade dos Romenos - aparece com 50,09% do total, enquanto o prefeito de Bucareste Nicusor Dan - candidato favorável à União Europeia - está com 49,51% dos votos.