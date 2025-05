Canadá: Carney nomeará novo gabinete na próxima terça-feira (13)

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, deve anunciar seu novo gabinete na próxima terça-feira, 13, em meio ao esforço para cumprir promessas de campanha voltadas à reconstrução de uma economia que já não pode mais contar com o comércio livre de tarifas com os Estados Unidos.

Carney liderou o Partido Liberal rumo à vitória no fim do mês passado, defendendo que era o mais preparado para lidar com o presidente americano, Donald Trump. Sua visita ao Salão Oval nesta semana rendeu elogios tanto no Canadá quanto nos EUA, especialmente pela forma como respondeu a Trump, que já cogitou anexar o Canadá, dizendo que o país "não estava à venda".

Analistas políticos vão observar de perto se Carney manterá ministros do atual gabinete, especialmente aqueles com laços estreitos com Washington, num momento em que Ottawa tenta negociar um novo acordo econômico e bilateral com os Estados Unidos.