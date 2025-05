Câmara de Representantes aprova projeto de orçamento de Trump

A Casa Branca fez projeções muito mais otimistas do que o consenso geral. Estima que o pacote impulsionará o crescimento em 5,2%, o que evitaria o aumento da dívida nacional de US$ 36 trilhões (R$ 202 trilhões). Os investidores não parecem convencidos.

Com base em dados do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), os democratas afirmam que cortes no seguro de saúde público para americanos de baixa renda privariam cerca de oito milhões de pessoas de cobertura.