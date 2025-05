Câmara de Representantes aprova projeto de orçamento de Trump

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos, de maioria republicana, aprovou nesta quinta-feira (22) o projeto de lei orçamentária do presidente Donald Trump, que combina isenções fiscais e cortes nos gastos públicos e que, segundo os críticos, ameaça desmantelar a cobertura de saúde e provocar a disparada da dívida do país.

O pacote, que Trump chama de "grande e lindo projeto de lei", ainda deve passar pelo Senado. O orçamento permitiria ao republicano cumprir algumas de suas promessas de campanha, como ampliar as enormes isenções fiscais aplicadas desde seu primeiro mandato (2017-2021), que expiram no final do ano.

Para compensar a isenção custosa, o projeto de lei exige cortes significativos nos gastos federais, em particular no programa Medicaid, o seguro de saúde ampliado instaurado pelo governo do democrata Barack Obama (2009-2017) e do qual dependem mais de 70 milhões de americanos de baixa renda.