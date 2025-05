Bono diz que Ucrânia mantém a Europa livre do fascismo

O astro do rock Bono, presente no Festival de Cannes, pediu ao Ocidente que apoie a Ucrânia, país que, segundo ele, está mantendo a Europa livre do fascismo.

O vocalista do U2, que apresentou um documentário sobre sua autobiografia no evento, disse que o mundo está mais uma vez ameaçado pelo fascismo, assim como em 1939, quando o festival de cinema foi criado.

Bono, o guitarrista do U2 The Edge e Penn posaram no tapete vermelho com vários militares ucranianos.