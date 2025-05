Billy Joel cancela shows por condição neurológica

Segundo a Associação do Alzheimer, a HPN é "um distúrbio cerebral, no qual um excesso de líquido cefalorraquidiano se acumula nos ventrículos cerebrais".

As datas da turnê incluem vários shows no Reino Unido, assim como uma agenda apertada pelos Estados Unidos, entre julho de 2025 e julho de 2026, quando terminaria sua ambiciosa série de apresentações em Charlotte, na Carolina do Norte.

"Lamento sinceramente decepcionar nosso público e agradeço a compreensão", escreveu Joel, conhecido pelos hits 'Piano Man", "You May Be Right", "Uptown Girl" e "We Didn't Start the Fire".