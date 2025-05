Bélgica investiga como 52 crianças nasceram de doador de esperma com gene potencialmente cancerígeno

A Bélgica investiga como um doador de esperma dinamarquês com um gene potencialmente cancerígeno gerou 52 crianças no país entre 2008 e 2017, anunciou o Ministério de Saúde belga nesta sexta-feira (30), em um caso que envolve vários países europeus.

O doador, ao parecer em bom estado de saúde e sem antecedentes familiares conhecidos de câncer, cumpria as normas regulamentárias no momento da doação.

No entanto, mais tarde descobriu-se que ele era portador de uma mutação do gene TP53, vinculada à síndrome de Li-Fraumeni (LFS), um raro transtorno hereditário que aumenta significativamente o risco de câncer, revelou uma investigação do jornal britânico The Guardian.