Autoridades dos EUA investigam suposta ameaça a Trump de ex-chefe do FBI

Autoridades e agências de segurança dos Estados Unidos investigam uma suposta ameaça de morte contra o presidente Donald Trump por parte do ex-diretor do FBI (polícia federal) James Comey, disse nesta quinta-feira (15) a secretária de Segurança Doméstica.

O anúncio da secretária Kristi Noem acontece após a publicação de Comey no Instagram de uma imagem que mostrava o número "86 47" escrito com conchas de mar.

Supostamente, "86" é uma gíria com o significado de "matar" e "47" seria uma referência ao número de presidente dos Estados Unidos de Trump.

"O ex-diretor do FBI James Comey instiga o assassinato de @POTUS Trump", escreveu Noem na rede social X, usando o acrônimo de President of the United States (presidente dos Estados Unidos, em inglês).