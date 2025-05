Austrália corteja Hollywood após ameaças de tarifas de Trump

A Austrália quer produzir "grandes filmes" com os Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira (6) a ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, diante da ameaça de novas tarifas que afetariam o país onde foram filmados sucessos como "Matrix", "Elvis" e "Crocodillo Dundee".

O presidente americano, Donald Trump, anunciou no domingo tarifas de 100% sobre filmes rodados no exterior, após afirmar que são necessários mais "filmes feitos nos Estados Unidos".

A chamada "Aussiewood" atraiu produções de cinema com incentivos fiscais, entre outros, o que motivou as filmagens de uma série de sucessos para os estúdios de Hollywood no país.