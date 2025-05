Atividade manufatureira nos EUA contrai ainda mais por incertezas no mercado

A atividade manufatureira nos Estados Unidos aprofundou sua queda em abril à medida que a incerteza causada pelas políticas tarifárias do presidente Donald Trump se expande no setor, segundo dados de uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (1º).

No início de abril, Trump anunciou uma série de tarifas para todos seus parceiros comerciais, mas pouco depois as suspendeu exceto para a China, que enfrenta sobretaxas de 145% para muitos de seus produtos.

Entretanto, o resultado foi ligeiramente melhor do que as expectativas do mercado, de acordo com o consenso dos analistas do Briefing.com.