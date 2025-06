Ataques russos matam dois civis na Ucrânia, incluindo criança, afirmam autoridades ucranianas

Duas pessoas morreram em ataques russos noturnos nas regiões de Kherson e Zaporizhia, no sul da Ucrânia , anunciaram as autoridades locais neste sábado (31).

As autoridades regionais de Kharkiv, no nordeste do país, também reportaram um ferido nos ataques russos .

De acordo com a Força Aérea ucraniana, tropas russas lançaram cerca de 109 drones e cinco mísseis contra a Ucrânia durante a noite e ao longo do sábado. Três desses mísseis e 42 drones foram destruídos pelas defesas aéreas, enquanto outros 30 drones não atingiram seus alvos e não causaram danos, segundo o comunicado.

Esforços para pôr fim ao conflito

As hostilidades entre os dois países continuam, apesar dos intensos esforços diplomáticos para pôr fim a mais de três anos de guerra que começaram com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 .

Andrii Yermak, um dos principais assessores do presidente ucraniano, disse que Kiev está pronta para retomar negociações diretas de paz com a Rússia em Istambul na segunda-feira. No entanto, segundo ele, o Kremlin precisa apresentar o memorando prometido com sua posição sobre o fim da guerra, antes de as duas delegações se reunirem para negociar.