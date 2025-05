Ataques israelenses mataram 38 em Gaza nas últimas 24 horas

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que 3.785 pessoas foram mortas no território desde que Israel encerrou o cessar-fogo e retomou sua ofensiva em março, prometendo destruir o Hamas e retomar os 58 reféns que o grupo ainda mantém do ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. O Hamas afirmou que só libertará os reféns em troca de um cessar-fogo duradouro e da retirada israelense.

O ataque à tenda que abrigava deslocados, que matou a mãe e as crianças, ocorreu na cidade central de Deir Al-Balah, de acordo com o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa. Um ataque na área de Jabaliya, no norte de Gaza, matou pelo menos cinco pessoas, incluindo duas mulheres e uma criança, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.