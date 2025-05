Ataque russo mata nove civis na Ucrânia horas após tentativa de acordo

Veículo destruído no ataque, onde estavam a maioria das vítimas.

Nove pessoas morreram e ao menos sete ficaram feridas após um drone russo atacar um ônibus que evacuava civis de uma área da região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, neste sábado (17). A ofensiva ocorreu poucas horas depois de Moscou e Kiev realizarem as primeiras negociações diretas de paz em anos, as quais não resultaram em um cessar-fogo.