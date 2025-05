Ataque russo com drones e mísseis contra Kiev deixa ao menos 8 feridos

Um ataque combinado com drones e mísseis da Rússia deixou pelo menos oito feridos em Kiev, anunciou o prefeito da capital ucraniana na madrugada deste sábado (24, data local), e jornalistas da AFP confirmaram que ouviram várias explosões.

"Explosões na capital. As defesas aéreas foram ativadas. A cidade e a região são alvo de um ataque combinado do inimigo", afirmou Vitali Klitschko no Telegram.