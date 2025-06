Ataque com míssil russo mata criança e fere outra na Ucrânia, diz autoridade ucraniana

Na sexta-feira, Andrii Yermak, um dos principais assessores do presidente ucraniano, disse que Kyiv está pronta para retomar negociações diretas de paz com a Rússia em Istambul na segunda-feira. No entanto, segundo ele, o Kremlin precisa apresentar o memorando prometido com sua posição sobre o fim da guerra, que já dura mais de três anos, antes de as duas delegações se reunirem para negociar.