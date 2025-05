Ataque com faca em estação ferroviária de Hamburgou de deixou 18 feridos

O ataque ocorreu pouco depois das 18h00 (13h00 de Brasília) na estação ferroviária de Hamburgo, a segunda maior cidade do país, com quase 1,8 milhão de habitantes.

A Alemanha foi abalada nos últimos meses por uma série de ataques violentos com motivação jihadista e de extrema direita, que colocaram as questões de segurança em primeiro plano.

No fim de semana passado, quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com arma branca em Bielefeld, no oeste do país. O suposto agressor é um sírio de 35 anos, preso pelas autoridades, que suspeitam de um atentado islamista.