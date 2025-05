Ataque com faca deixa 17 feridos em estação ferroviária de Hamburgo, na Alemanha

Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (23) em um ataque com faca na principal estação de trens de Hamburgo, no norte da Alemanha , informaram os bombeiros e a polícia local. Uma mulher, de 39 anos, foi detida.

A emissora pública regional NDR relatou que o ataque ocorreu pouco depois das 18h no horário local (13h de Brasília). Um trem de alta velocidade ICE com as portas abertas pôde ser visto na plataforma após o ataque.



A empresa de transporte ferroviário Deutsche Bahn disse que quatro trilhos da estação foram fechados por conta do ataque e alguns trens de longa distância foram atrasados ou desviados.