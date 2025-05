Aeroportos na Rússia são fechados após ataque com drones da Ucrânia

Placa mostra a proibição de drones nas proximidades do Kremlin, na área central de Moscou.

A Ucrânia atacou o território russo na madrugada de terça-feira (6) com mais de cem drones , direcionados especialmente contra Moscou. A ofensiva afetou operações em vários aeroportos, informaram as autoridades russas.

No total, 105 drones atacaram a Rússia entre a noite de segunda-feira (5) e a madrugada desta terça-feira, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Os ataques ocorrem a dois dias do início de uma trégua de três dias, anunciada por Vladimir Putin, para celebrações do Dia da Vitória, em 9 de maio, feriado mais importante da Rússia.