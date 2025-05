Argentina lança plano para reforçar segurança na fronteira com o Brasil

A ministra da Segurança Nacional da Argentina, Patricia Bullrich, anunciou nesta segunda-feira (26), um plano para reforçar o controle na fronteira com o Brasil . O objetivo é conter a ação de redes criminosas transnacionais, com foco no combate ao contrabando, tráfico de drogas e assassinatos por encomenda.

O principal ponto de atenção do chamado Plano Guaçurarí, é a cidade de Bernardo de Irigoyen, na província de Misiones, no Nordeste argentino, considerada uma das áreas mais vulneráveis do país. O município faz fronteira com Barracão, no Paraná, e Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. A província de Misiones também faz divisa com o Rio Grande do Sul.