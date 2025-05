Arábia Saudita anuncia que peregrinação a Meca começará em 4 de junho

Nos últimos anos, o calendário lunar do islã tem feito com que esse rito coincida com o verão sufocante na Arábia Saudita.

Só no ano passado, mais de 1,8 milhão de muçulmanos participaram da peregrinação, durante a qual as temperaturas atingiram 51,8 ºC. Segundo as autoridades, 1.300 fiéis morreram por conta do calor.