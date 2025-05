Após violência em Gaza, distribuição de alimentos por grupo apoiado por Israel é questionada

Um palestino morreu e outros 48 ficaram feridos durante uma distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza feita por uma fundação apoiada por Israel e pelos Estados Unidos e que tem provocado críticas da ONU. Uma multidão se aproximou dos centros de distribuição na terça-feira, 27, e foi recebida com tiros pelo Exército israelense, informou o ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

Após quase três meses de bloqueio israelense à entrada de qualquer ajuda humanitária, o que levou à escassez de alimentos e de remédios no território, milhares de palestinos correram para receber os primeiros suprimentos da iniciativa israelense chamada de Fundação Humanitária de Gaza em um centro de distribuição no que restou da cidade de Rafah.

Em meio a empurrões e tumulto, alguns acabaram rompendo as cercas do local, o que levou soldados israelenses a dispararem tiros de advertência, segundo o Exército de Israel.

O episódio levantou ainda mais questionamentos sobre a mais recente tentativa de Israel de reformular a entrega de ajuda aos habitantes de Gaza, em uma ação que líderes israelenses dizem ser para enfraquecer o Hamas. A ONU e muitos outros grupos humanitários boicotaram a iniciativa, que também provocou indignação entre vários aliados ocidentais de Israel.

A iniciativa israelense surge em meio à crescente condenação internacional diante das ameaças de Israel de lançar uma nova ofensiva terrestre contra o Hamas. O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, prometeu que a campanha militar planejada será um golpe decisivo contra o Hamas.

Nesta quarta-feira, 28, enquanto a chamada Fundação Humanitária de Gaza afirmava ter estabelecido dois centros de distribuição e fornecido milhares de pacotes de ajuda sem incidentes, diplomatas europeus criticaram ainda mais o programa.

"O uso desproporcional da força e as mortes de civis são intoleráveis", disse Kaja Kallas, principal diplomata da União Europeia, acrescentando que a ajuda "nunca deve ser politizada ou militarizada."

Pelo novo sistema criado por Israel, quatro locais de distribuição de ajuda no sul de Gaza estão sendo protegidos por soldados israelenses e supervisionados por terceirizados dos Estados Unidos.

Antes, a ONU coordenava amplamente a distribuição de ajuda no território, mas autoridades israelenses têm demonstrado interesse em contornar a organização, acusando-a de parcialidade contra Israel e de não impedir que o Hamas se aproprie dos suprimentos.

Autoridades da ONU boicotaram a Fundação Humanitária de Gaza, alegando que ela viola princípios humanitários fundamentais. Elas afirmam que a proposta de Israel substituiria centenas de pontos de distribuição da ONU por apenas quatro, exigindo que muitos palestinos percorram longas distâncias e passem por cordões de tropas israelenses para obter ajuda.

A organização também afirmou que o novo sistema não atenderá às necessidades dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza e permite que Israel use alimentos como arma para controlar a população.

Até esta quarta-feira, dois centros de distribuição estavam operacionais e mais de 14.000 pacotes de ajuda haviam sido distribuídos.

Jalal al-Homs, um palestino deslocado que está em Khan Younis, testemunhou a multidão e os tiros israelenses de terça-feira, quando tentava conseguir ajuda no centro localizado no bairro Tel al-Sultan, em Rafah. Ele acabou indo embora horas depois, sem conseguir uma caixa de alimentos para sua família, com quem vive em uma tenda.

Nesta quarta-feira, al-Homs, de 35 anos, disse que tentou novamente chegar a um dos centros de ajuda. Ao se aproximar, viu uma multidão reunida, todos esperando comida. Com medo de que a situação se repetisse, decidiu voltar para casa.

"Não há organização", disse al-Homs por telefone. "Fiquei com medo de que hoje fosse igual a ontem, que foi um desastre."

Jonathan Whittall, um alto funcionário humanitário da ONU, classificou a tentativa de Israel de controlar a ajuda humanitária aos palestinos como parte de "um ataque à dignidade humana deles".

"Ontem vimos dezenas de milhares de pessoas desesperadas - sob fogo - invadindo um ponto de distribuição militarizado, construído sobre os escombros de suas casas", disse Whittall em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Netanyahu tentou descrever o tumulto, em um discurso na noite de terça-feira, 27, como uma breve perda de controle em um lançamento por outro lado bem-sucedido da nova iniciativa.

Israel bloqueou a ajuda humanitária a Gaza por mais de dois meses, provocando uma fome generalizada entre os palestinos. Autoridades israelenses acusam o Hamas de ter se apoderado de grande parte dos alimentos, combustíveis e medicamentos que passavam pelo sistema coordenado pela ONU.

Whittall afirmou que não há "nenhuma evidência" de que grandes quantidades de ajuda coordenada pela ONU tenham sido desviadas pelo Hamas. Segundo ele, o principal obstáculo à distribuição são gangues armadas em Gaza, muitas das quais estariam roubando a ajuda "sob o olhar das forças israelenses".

"Não precisa ser assim: precisamos que nosso sistema existente seja permitido", acrescentou.

Danny Danon, embaixador de Israel na ONU, acusou o órgão internacional - sem apresentar provas - de atrasar a entrega de ajuda nos pontos de passagem fronteiriços.

"Enquanto falamos, há mais de 400 caminhões já do outro lado da cerca, esperando para serem distribuídos, mas a ONU não apareceu para buscá-los," disse Danon a jornalistas nesta quarta-feira. "Abrimos as passagens. Fornecemos rotas seguras para esses caminhões. Mas a ONU não apareceu."

Durante um cessar-fogo no início deste ano, cerca de 600 caminhões entravam em Gaza todos os dias.

O embaixador também negou as declarações da ONU e do ministério da saúde de Gaza de que forças israelenses atiraram contra palestinos que tentavam obter ajuda. "Houve alguns distúrbios. As equipes americanas demoraram um pouco para controlar a situação, mas posso dizer em voz alta: não atiramos em ninguém lá."

Danon confirmou que Israel continuará permitindo que a ONU realize entregas de ajuda em Gaza enquanto o novo mecanismo é expandido por toda a Faixa de Gaza.

A ONU, porém, negou compartilhar esforços com a fundação privada encarregada da ajuda no momento porque seu plano não está em conformidade com os princípios humanitários da ONU de neutralidade, independência e imparcialidade na entrega de ajuda, disse, Stephane Dujarric, porta-voz da organização.

Nesta quarta, centenas de palestinos invadiram um armazém do Programa Mundial de Alimentos da ONU no centro da Faixa de Gaza, em uma tentativa desesperada de obter ajuda alimentar.