Após telefonema de Trump, Rússia se dispõe a negociar paz com Ucrânia e comércio com EUA

O assessor presidencial da Rússia, Yuri Ushakov, afirmou que a conversa entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi "franca e construtiva" e que o Kremlin expressou gratidão ao republicano pela atenção pessoal dedicada à resolução da questão com a Ucrânia, bem como o desejo do americano para contribuir para o fim das hostilidades e o estabelecimento de uma paz duradoura. Os comentários foram enviados em áudio no Telegram, nesta segunda-feira, 19.