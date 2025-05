Fumaça preta da Capela Sistina indica que papa não foi escolhido; veja vídeo

A chaminé instalada no topo da Capela Sistina no Vaticano exalou fumaça preta — em um sinal de que o novo papa não foi escolhido —, às 16h desta quarta-feira (7). Esta foi a primeira votação do conclave reunido para eleger o sucessor de Francisco , morto no dia 21 de abril. Desta forma, os 133 cardeais seguirão isolados para decidir o novo líder da Igreja Católica. São necessários 89 votos .

A próxima reunião do conclave ocorre amanhã. As fumaças que marcam os escrutínios devem ocorrer nos seguintes horários: 5h30min (horário de Brasília), somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido; 7h, se não for; 12h30min (horário de Brasília), se for branca; e 14h, se não for. A cada três dias de votações, caso ninguém consiga os dois terços, haverá um dia para pausa e reflexão.