Após Israel autorizar ajuda humanitária, cinco caminhões com mantimentos chegam a Gaza

Após o governo de Israel anunciar, no domingo (18), que permitiria uma quantidade limitada de ajuda humanitária em Gaza, cinco caminhões com mantimentos da ONU foram enviados à Faixa de Gaza nesta segunda-feira (19).

O envio foi confirmado pelo órgão do Ministério da Defesa de Israel, responsável por supervisionar as atividades civis em Gaza e na Cisjordânia ocupada, que afirmou que a carga inclui alimentos para recém-nascidos e suprimentos básicos.

O responsável humanitário da ONU, Tom Fletcher, afirmou em comunicado que nove caminhões com ajuda humanitária das Nações Unidas receberam autorização para entrar na Faixa de Gaza nesta segunda-feira.

Para o representante da ONU, a entrada “é um avanço bem-vindo que deve ser mantido”, mas que, por enquanto, a ajuda representa “uma gota no oceano” após 11 semanas de bloqueio por parte de Israel.

Em comunicado, Fletcher apelou para que mais caminhões com mantimentos tenham permissão de entrada a partir de terça-feira (20). Segundo ele, a ajuda precisa ser regular, ampla e despolitizada.

Países pedem retomada completa da ajuda

Plano prevê "conquista" de Gaza

Nesta segunda, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu voltou a afirmar que Israel “assumirá o controle total” da Faixa de Gaza . Um plano revelado por seu governo prevê a “conquista” do território e o deslocamento da maior parte dos 2,4 milhões de habitantes para o sul da região — medida classificada como ilegal por órgãos internacionais.

Ataques israelenses mataram pelo menos 103 pessoas entre a noite de sábado (17) e a manhã de domingo (18), incluindo 18 crianças e 13 mulheres , segundo o Hospital Nasser, que precisou fechar seu principal hospital no norte de Gaza após bombardeios. Mais de 48 pessoas morreram em ataques aéreos na cidade de Khan Younis, incluindo casas e tendas que abrigavam deslocados.

Líderes classificam ofensiva israelense como "desproporcional"

Em nota conjunta, os líderes da França, Reino Unido e Canadá — Emmanuel Macron, Keir Starmer e Mark Carney — classificaram como “desproporcional” a ofensiva israelense contra o Hamas e prometeram responder com “medidas concretas” caso o governo de Benjamin Netanyahu não interrompa os ataques e não restabeleça plenamente a entrada de ajuda humanitária.

O ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro deixou 1.218 mortos e resultou no sequestro de 251 pessoas . Dessas, 57 continuam reféns em Gaza , sendo que 34 foram declaradas mortas pelo exército israelense.

Eles também condenaram a “linguagem odiosa” de membros do governo israelense e alertaram que o deslocamento forçado de civis é uma violação do direito internacional humanitário.

Macron, Starmer e Carney reforçaram o compromisso com a realização da conferência prevista para 18 de junho, em Nova York , dedicada à busca de uma solução de dois Estados. Os líderes disseram estar dispostos a reconhecer um Estado palestino como forma de contribuir para um futuro pacífico e cooperativo na região.

Eles afirmaram que trabalharão com a Autoridade Palestina, parceiros regionais, Israel e Estados Unidos com base no plano árabe para reconstrução e governança de Gaza.